HERSCHBACH – Der 20. Ball der Schau- und Gardetänze der TSG Westerwald Mittelrhein 2003 in Herschbach setzte ein starkes Zeichen für Zusammenhalt, Lebensfreude und Hilfe im Westerwald.

Mehr als 2.000 begeisterte Besucher verfolgten den ganzen Tag über mehr als 100 Tanzgruppen, Paare und Solotänzer. Neben spektakulären Auftritten stand dabei auch der gute Zweck im Mittelpunkt: Für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Westerwald kam eine beeindruckende Spendensumme zusammen. Neben den Startgebühren der einzelnen Tanzgruppen spendeten auch die Zuschauer für Familien mit schwerstkranken Kindern und Jugendlichen, die in einer besonders schwierigen Lebenssituation sind. Noch am Ende der Veranstaltung konnten die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Gerda Leonhardt und Elke Bendorff-Schmitt von der Organisatorin Karina Piroth den symbolischen Scheck entgegennehmen. Weitere Infos unter Telefon 02662/9494590 oder kontakt@ambulanter-kinderhospizdienst-westerwald.de, https://ambulanter-kinderhospizdienst-westerwald.de/.

Das Haus Hergispach in Herschbach bot am 21. Februar 2026 die festliche Kulisse für das Jubiläumsevent, das von den Schwestern Karina und Ramona Piroth gemeinsam mit der TSG Westerwald Mittelrhein organisiert und ausgerichtet wurde. Rund 1.200 Aktive präsentierten Tanz und Akrobatik auf höchstem Niveau – ein Rekord in der Geschichte des Balls. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt und die Stimmung entsprechend ausgelassen. Neben Pokalen und Urkunden für die besten Gruppen und Aktiven zählte vor allem eines: Helfen! Durch Startgelder und Spenden des Publikums kamen insgesamt 2.000 Euro für Familien mit schwerstkranken Kindern und Jugendlichen zusammen. Noch am Ende der Veranstaltung überreichte Organisatorin Karina Piroth den symbolischen Spendenscheck an die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Gerda Leonhardt und Elke Bendorff-Schmitt von den Deutschen Kinderhospiz Diensten.

In Deutschland leben rund 100.000 Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Erkrankung – allein im Westerwald schätzungsweise 240. Die Vision der Deutschen Kinderhospiz Dienste ist es, eine moderne Hilfestruktur in ganz Deutschland zu etablieren, die die Familien aktiv abholt, sie vertrauensvoll begleitet und bei der Angebote sich an den Wünschen und Notwendigkeiten der Familien orientieren.

Wer den Deutschen Kinderhospiz Diensten helfen möchte, ist herzlich eingeladen, sich per Telefon oder per E-Mail zu melden. Unterstützen können Sie durch Spenden oder ehrenamtliches Engagement. Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Westerwald – Graf-Heinrich-Str. 1, 57627 Hachenburg, Telefon: 02662-9494590 – kontakt@ambulanter-kinderhospizdienst-westerwald.de

www.foerderverein-kinderhospizarbeit-ww.de

Spendenkonten: Westerwald Bank eG; IBAN: DE06 5739 1800 0027 7792 04 – Sparkasse Westerwald-Sieg; IBAN DE94 5735 1030 0055 0692 64