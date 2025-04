HERMESKEIL – Entlaufener Hund in Hermeskeil

Am Mittwochnachmittag, 16. April 2025 wurde in der Trierer Straße in Hermeskeil, Ecke Am Kölkerberg, ein entlaufener Hund aufgefunden. Es handelt sich um einen Langhaar-Chihuahua, Farbe Tricolor mit roten Halstuch. Der Hundehalter könnte aus dem Hermeskeiler Bereich stammen. Hinweise zum Hundehalter nimmt die Polizei Hermeskeil entgegen. Quelle: Polizei