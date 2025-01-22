HERDORF – Volles Haus bei Lesung zum Weltfrauentag mit Malu Dreyer in Herdorf

Ein volles Haus, viele interessierte Gäste und eine besondere Atmosphäre: Die Lesung mit Malu Dreyer, Ministerpräsidentin a.D., hat zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Buchhandlung Braun in Herdorf gelockt. Eingeladen hatte die heimische Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

Schon im Vorfeld war die Veranstaltung innerhalb kurzer Zeit ausgebucht. Entsprechend groß war die Freude über das große Interesse an dem Abend rund um den Weltfrauentag. Unter den Gästen waren besonders viele Frauen, die die Gelegenheit nutzten, mit Malu Dreyer ins Gespräch zu kommen.

In ihrer Lesung aus dem Buch „Die Zukunft ist meine Freundin“ sprach Malu Dreyer über persönliche Erfahrungen aus vielen Jahren politischer Verantwortung. Dabei ging es immer wieder um zentrale Fragen unserer Zeit: um den Wert der Demokratie, um gesellschaftlichen Zusammenhalt und um Inklusion. Dreyer machte deutlich, wie wichtig es sei, Menschen mitzunehmen, Perspektiven zu eröffnen und demokratische Werte aktiv zu verteidigen.

Im anschließenden Gespräch würdigte sie auch das Engagement von Sabine Bätzing-Lichtenthäler für die Region und sprach eine klare Wahlempfehlung für die heimische SPD-Politikerin aus. „Sabine Bätzing-Lichtenthäler setzt sich mit Herz, Erfahrung und großer Nähe zu den Menschen für ihre Heimat ein“, so Dreyer.

Auch Sabine Bätzing-Lichtenthäler zeigte sich sehr zufrieden mit dem Abend: „Es hat mich sehr gefreut, dass so viele Menschen – besonders viele Frauen – den Weg in die Buchhandlung Braun gefunden haben. Der Austausch über Demokratie, Zusammenhalt und unsere gemeinsame Zukunft ist gerade in diesen Zeiten besonders wichtig.“ Der Abend endete mit vielen Gesprächen, persönlichen Begegnungen und Signaturen und dem gemeinsamen Gefühl, einen inspirierenden Weltfrauentag erlebt zu haben. Foto: Colin Haubrich (2) : Philip Schimkat (1)