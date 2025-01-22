HERDORF – Ohne Kennzeichen vor Polizei geflohen – mehrere Strafanzeigen eingefahren

Einer Streife der Polizei Betzdorf fiel am 15. Oktober 2025 gegen 17:30 Uhr zwischen Herdorf und Daaden ein Motorrad auf, an dem kein Kennzeichen angebracht war. Der Fahrzeugführer missachtete sämtliche Anhaltezeichen und flüchtete über verschiedene Straßen und Wege vor der Polizei. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich bis in die Ortslage Daaden, wo sich die Spur des flüchtenden Motorradfahrers zunächst verlor. Durch Auswertung vorhandenen Videomaterials und durch mehrere Zeugenangaben konnte der Flüchtige jedoch ermittelt werden. Der 15-jährige Beschuldigte konnte in der Folge durch die Polizei an seiner Wohnanschrift in der Verbandsgemeinde Herdorf-Daaden mitsamt des Motorrads angetroffen werden. Ihn erwartet eine umfangreiche Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubten Kraftfahrzeugrennens sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz. Quelle Polizei