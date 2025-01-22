HERDORF – Ladendiebin in Herdorf durch Jugendliche verfolgt und gestellt

Am 09. September 2025 meldete die Mitarbeiterin eines Herdorfer Schuhgeschäfts kurz vor 19:00 Uhr den Ladendiebstahl durch eine Frau. Sie würde die flüchtige Diebin zusammen mit ein paar Jugendlichen verfolgen.

Die eingesetzten Streifen der Polizeiinspektion Betzdorf konnten die Anruferin, sowie drei Jugendliche im Alter von 14 Jahren im Bereich eines nahegelegenen Supermarkts antreffen. Die couragierten Jungen hatten die mutmaßliche Ladendiebin mittlerweile dort gestellt, und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Beschuldigten konnte das Diebesgut, ein paar Schuhe, aufgefunden werden. Die Polizei Betzdorf nahm eine Strafanzeige gegen die 31-jährige mutmaßliche Diebin auf. Quelle Polizei