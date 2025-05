HERDORF – Katy Rosenkranz aus Herdorf zur Vizepräsidentin des Bundesselbsthilfeverbandes für Osteoporose gewählt

„Hier wird jahrzehntelanges Engagement gewürdigt.“ Mit diesen Worten gratuliert die heimische SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Lichtenthäler Katy Rosenkranz zu ihrer Wahl zur Vizepräsidentin des Bundesselbsthilfeverbands Osteoporose e. V.

Katy Rosenkranz setzt sich als Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz bereits seit 2012 für die Aufklärung und Unterstützung von Patienten ein. Durch ihre Arbeit und ihre Unterstützung ist es gelungen, den Landesverband in Rheinland-Pfalz auf beeindruckende 400 Mitglieder zu vergrößern. „Ihre Initiativen und Aufklärungsarbeit haben nicht nur das Bewusstsein für Osteoporose in der Region gestärkt, sondern auch den Austausch zwischen Betroffenen und Fachleuten gefördert“, so Bätzing-Lichtenthäler, die die Selbsthilfearbeit von Rosenkranz auch noch aus ihrer Zeit als Sozialministerin sehr schätzt.

Rosenkranz‘ außergewöhnliches Engagement und ihre tief verwurzelte Passion für die Sache machen sie zu einer ausgezeichneten Wahl für die Vizepräsidentschaft an der Seite der Präsidentin Gisela Klatt aus Bayern.

„Ich fühle mich geehrt, das Vertrauen meiner Delegierten in beeindruckender Art und Weise erhalten zu haben“, sagt Katy Rosenkranz nach ihrer Wahl. „Ich werde mich auch in Zukunft mit voller Kraft für die Anliegen unserer Mitglieder einsetzen und den Austausch zwischen den Betroffenen und der medizinischen Fachwelt weiter fördern.“

Die Wahl von Rosenkranz markiert einen entscheidenden Schritt in der Stärkung des Ehrenamts und der Selbsthilfe, freut sich Bätzing-Lichtenthäler anlässlich ihres Gratulationsbesuches bei der Herdorferin. Foto: Manuela Bruch-Schmitt