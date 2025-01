HERDORF – Kammerorchester begrüßt das neue Jahr

Wunderbare Klänge in einem ebensolchen Ambiente: Gemeinsam mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern begrüßte am vergangenen Sonntag das Kammerorchester Westerwald-Sieg das neue Jahr im Hüttenhaus Herdorf. Das Ensemble der Kreismusikschule Altenkirchen reihte sich damit ein in die Tradition der Neujahrskonzerte, die vor etwa 80 Jahren von den Wiener Philharmonikern ins Leben gerufen und anschließend von zahlreichen Orchestern aufgegriffen wurde. Diese Neujahrskonzerte sind mittlerweile jedem Musikliebhaber ein Begriff und aus dem europäischen Konzertleben nicht mehr wegzudenken.

Auch bei diesem Konzert zahlte es sich aus, dass die Kreismusikschule seit geraumer Zeit eine enge Kooperation mit heimischen Vereinen pflegt – in diesem Fall ist es der Kreis der Kulturfreunde Herdorf. So konnte zum zweiten Mal das Hüttenhaus genutzt werden, für ein Kammerorchester der nahezu perfekte Auftrittsort.

Im Rahmen des Konzerts fand auch der offizielle Wechsel beim Dirigat statt. Von Andrés Hancke, der wertvolle Aufbauarbeit im Orchester geleistet hat, übernahm Natalia Kazakova den Taktstock, sie arbeitet als Lehrkraft für Cello an der Kreismusikschule. Die offizielle Übergabe erfolgte durch den 1. Kreisbeigeordneten Tobias Gerhardus.

Die Zuhörerinnen und Zuhörer kamen rund eine Stunde lang in den Genuss von beliebten und bekannten Werken des klassischen Orchesterrepertoires, darunter die Nussknacker-Suite von Tschaikovsky, die Ouvertüre aus „Nabucco“ von Verdi und Werke von Johann Strauss. Auf einen Eintritt war bewusst verzichtet worden, dafür freuten sich die Veranstalter über kleine Spenden.

Foto: Mit bekannten Melodien unterhielt das Kammerorchester Westerwald-Sieg ein großes Publikum beim Neujahrskonzert im Herdorfer Hüttenhaus. Foto: Kreisverwaltung/Stefanie Neuhoff