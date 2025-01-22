HERDORF – Einbruchdiebstahl in eine Gartenhütte in Herdorf

Ein 63-jähriger Anwohner der Straße „Ziegenberg“ zeigte am 07. Oktober 2025 einen Einbruch in seine Gartenhütte an. Demnach sollen zwischen 10 und 18 Uhr das Türschloss aufgebrochen, und anschließend eine Kettensäge sowie eine Motorsense entwendet worden sein. Andere Gegenstände sollen von der Täterschaft aus dem Schuppen geholt, und vor diesem bereit gelegt worden sein. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei