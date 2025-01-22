HERDORF – Einbruch in das Schützenhaus in Herdorf

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 01.02.2026, 13:00 Uhr, und Montag, 02.02.2026, 19:00 Uhr, wurde in Herdorf ein Einbruch in das Schützenhaus verübt. Die Täter brachen mehrere Schließfächer und Wertgelasse auf und entwendeten geringe Mengen Bargeld sowie insgesamt fünf Kurzwaffen. Durch die gewaltsame Überwindung der Sicherungseinrichtungen entstand darüber hinaus ein großer Sachschaden. Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und oder Fahrzeugen sowie verdächtigen Personen auf privaten Überwachungskameras, nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei