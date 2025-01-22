HEMMELZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hemmelzen
HEMMELZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hemmelzen
Am Dienstag, 12. Mai 2026, 19:00 Uhr, findet in der Grillhütte Hemmelzen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Feststellung der Jahresabschlüsse gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 GemO
- Entlastung des Ortsbürgermeisters sowie des Bürgermeisters der ehemaligen Verbandsgemeinde Altenkirchen und des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld gemäß § 114 Abs.1 Satz 2 GemO
- Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Harald Bischoff, Ortsbürgermeister