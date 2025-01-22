HEMMELZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hemmelzen

Am Dienstag, 12. Mai 2026, 19:00 Uhr, findet in der Grillhütte Hemmelzen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Feststellung der Jahresabschlüsse gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 GemO Entlastung des Ortsbürgermeisters sowie des Bürgermeisters der ehemaligen Verbandsgemeinde Altenkirchen und des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld gemäß § 114 Abs.1 Satz 2 GemO Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Harald Bischoff, Ortsbürgermeister