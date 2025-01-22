HELMEROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Helmeroth zur Sitzung des Ortsgemeinderates
Am Dienstag, 30. September 2025, 18:30 Uhr, findet im Heimathaus Helmeroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Vorstellung und Beratung über den neuen Flächennutzungsplan
- Antrag auf Gewährung einer Zuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm hier: Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes mit vorgeschalteter Dorfmoderation
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Einwohnerfragestunde
Stefan Hassel, Ortsbürgermeister