HELMEROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Helmeroth zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Dienstag, 30. September 2025, 18:30 Uhr, findet im Heimathaus Helmeroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Vorstellung und Beratung über den neuen Flächennutzungsplan Antrag auf Gewährung einer Zuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm hier: Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes mit vorgeschalteter Dorfmoderation Informationen des Ortsbürgermeisters Einwohnerfragestunde

Stefan Hassel, Ortsbürgermeister