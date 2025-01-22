Bürgerkurier

HELMEROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Helmeroth zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Dienstag, 30. September 2025, 18:30 Uhr, findet im Heimathaus Helmeroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Vorstellung und Beratung über den neuen Flächennutzungsplan
  2. Antrag auf Gewährung einer Zuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm hier: Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes mit vorgeschalteter Dorfmoderation
  3. Informationen des Ortsbürgermeisters
  4. Einwohnerfragestunde

Stefan Hassel, Ortsbürgermeister

