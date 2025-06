HELMENZEN – Vom Knochen zum Knopf – Knöpfe und ihre Geschichte in der Museumsscheune Helmenzen

Wer weiß schon, seit wann es Knöpfe gibt? Auf der abenteuerlichen Reise durch die Jahrhunderte werden Knochen, Nüsse und Edelsteine zu begehrten Materialien für die kleinen runden Gegenstände. An ihnen lässt sich auch ein Teil unserer eigenen Geschichte ablesen. Für Handwerker und Soldaten, für Priester und Könige hatten die Knöpfe an ihrer „Dienstkleidung“ immer eine besondere Bedeutung.

Doch heute verschwindet der Knopf mehr und mehr aus unserem Alltag. Durch Reißverschluss, Klettverschluss und dehnbare Materialien erübrigt sich das meist umständliche Knöpfen. Umso erstaunlicher, welche Geschichten aus der Vergangenheit sich um die kleinen Kleidungshilfen ranken.

Sogar in der Natur kennt man Knöpfe: Der gemeine Wiesenknopf erfüllt nach wie vor seine wichtige Aufgabe im Ökosystem!

Am Sonntag, 16. Juni, wird von 14 bis 17 Uhr in der Museumsscheune in Helmenzen eine umfangreiche Ausstellung alter, neuer und ungewöhnlicher Knöpfe zu sehen sein. Um 15.00 Uhr gibt es hierzu einen amüsanten Vortrag. Zwischendurch darf man sich an der Herstellung von Knopf-Bildern und anderen Knopf-Objekten versuchen. Eine kreative Beschäftigung auch für Kinder.

Zudem gibt es in der Museumsscheune historische Handwerks- und Alltagsgegenstände aus Zeiten unserer Urgroßeltern zu entdecken. Gerätschaften zur Feldbestellung, Werkstatteinrichtungen, alte Haushaltsgeräte und Handwerkszeug der verschiedensten Berufe aber auch interessante Einzelstücke eines Direktionszimmers aus der Jahrhundertwende und andere Möbelstücke aus der Vergangenheit sind hier zu finden.

Neben den Ausstellungsstücken kann man in kleinen Filmen betrachten, wie die jeweiligen Objekte früher eingesetzt wurden. Eine spannende Reise in die lebendige Vergangenheit. Der Besuch in der Museumsscheune, Gartenweg 3, 57612 Helmenzen ist kostenfrei.