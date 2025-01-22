HELMENZEN – Apfelernte auf den NABU-Streuobstwiesen am Freitag, 03. Oktober von 10:00 bis 16:00 Uhr

Heute wird geschüttelt, gerüttelt, gesammelt und die Ernte gemeinsam eingefahren. Schöner aus Herrnhut, Triumph aus Luxemburg, Gewürzluiken, Zuccalmaglio … – beim Ernten bietet sich die einmalige Gelegenheit unzählige Apfelsorten frisch zu verkosten, um den eigenen Lieblingsapfel herauszufinden. Die meisten Äpfel werden in den folgenden Tagen mit der eigenen Pressanlage zu Apfelsaft verarbeitet. Ein kleiner Teil der Äpfel wird sortenrein handgepflückt und wandert als Tafeläpfel in den Verkauf im ‚Unikum‘ an der Bahnhofstrasse in Altenkirchen. Mit dem Erlös finanziert der NABU Altenkirchen sein Bildungsprogramm und die umfangreichen Biotoppflegearbeiten. Familien, Kinder und Jugendliche sind herzlich zu dem Event eingeladen. Für Verpflegung ist gesorgt.

Anmeldung (für Verpflegung): bis 01.10. unter 02681 989992 – Leitung: Harry Sigg und Jutta Seifert – Bitte mitbringen: Apfelpflücker, Rüttelstangen, Eimer – Treffpunkt: Streuobstwiese “In der oberen Bellersbach“ (unterhalb des Wohngebietes “Rehhardt“, 57612 Helmenzen)