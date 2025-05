HELMENZEN – An Muttertag zur >Zeitreise< in die Museumsscheune nach Helmenzen

Zum Scheunenfest in Helmenzen bei Altenkirchen laden zwei Vereine der Region am 11.Mai ab 14 Uhr ein. Das Kunstforum Westerwald e.V. und der Trägerverein der Museumsscheune haben zusammen ein ungewöhnliches Projekt auf die Beine gestellt. 16 Kunstschaffende arbeiteten zu Gebrauchsgegenständen aus längst vergangenen Zeiten.

Entstanden sind ca 30 Bilder und Objekte, die in der Scheune in Helmenzen entdeckt werden wollen. Dies geht spielerisch bei einer Kunstralley für alle Generationen. Richtige Lösungen nehmen an einem Preisausschreiben teil, zu gewinnen sind Originalkunstwerke.

Thomas Wunder sorgt für die musikalische Untermalung, Walter Ochsenbrücher gibt Wäller Stöggelcher zum Besten und Ulrike Kroppach von WeinIGut kommt mit edlen Tropfen. Um dieses besondere Projekt gebührend zu genießen, laden wir zur weißen Tafel ein: mitzubringen ist der eigene Picknickkorb (mit Kuchen oder anderen Leckereien), Kaffee und andere Getränke gibt es vor Ort. Der Eintritt ist frei, eine kleine Spende stets willkommen. Die Sonderausstellung >ZEITREISE< ist an allen Sonn- und Feiertagen bis zum 1.Juni geöffnet. Die Museumsscheune Helmenzen ist regulär bis in den Herbst an jedem 1. und 3. Sonntag von 14-17 Uhr geöffnet.