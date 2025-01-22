HELLENHAHN-SCHENKELBERG – Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B 255 bei Hellenhahn-Schellenberg

Am 23. August 2025 ereignete sich gegen 22:00 Uhr auf der B 255 zwischen den Ortsgemeinden Hellenhahn-Schellenberg und Rennerod ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 46-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf befuhr mit ihrem Fahrzeug die B 255 in Fahrtrichtung Rennerod, übersah aber während eines Überholvorganges die entgegenkommende 58-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Siegen-Wittgenstein. Infolgedessen kam es zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem sich eins der beiden Fahrzeuge überschlug. Die Fahrzeuge wurden bei dem Verkehrsunfall erheblich beschädigt. Die beiden Fahrzeugführerin sowie ein Beifahrer wurden verletzt. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Die B 255 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme zwischen den genannten Ortschaften gesperrt. Quelle: Polizei