HELLENHAHN-SCHELLENBERG – Hausbrand in Hellenhahn-Schellenberg

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei ist der Brand in Hellenhahn-Schellenberg aufgrund unsachgemäßer Flexarbeiten entstanden. Dieser entfachte sich in der am Wohnhaus angrenzenden Scheune. Das Feuer griff auf das Wohnobjekt über, welches nicht mehr bewohnbar ist. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe dürfte sich nach ersten Einschätzungen auf ca. 182.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen durch die Kriminalinspektion Montabaur dauern noch an. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Rennerod, Neustadt (Westerwald), Hellenhahn-Schellenberg, Höhn, Seck und Westerburg gelöscht werden. Aufgrund der Löscharbeiten war die B 255 für ca. vier Stunden gesperrt. Quelle: Polizei