HEIMBACH-WEIS – In Heimbach-Weis wird die Burghofstraße ab Waldeingang für eine Woche gesperrt – Verkehrssicherungsmaßnahmen ab dem 27. Juli

Aufgrund notwendiger Verkehrssicherungsmaßnahmen wird die Burghofstraße im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis ab Montag, 27. Juli, eine Woche lang zwischen den Waldeingang und dem Parkplatz „Bernsmühlchen“ gesperrt. In diesem Zuge ist auch die Zufahrt zum Golfplatz über die Burghofstraße nicht möglich. Dieser ist jedoch weiterhin über die Waldstraße erreichbar.