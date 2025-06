HEILIGENMOSCHEL – Pferd von Koppel in Heiligenmoschel (Kreis Kaiserslautern) verschwunden

Die Halterin einer Scheckstute meldete sich am Dienstagmorgen bei der Polizei, weil das Tier von der Koppel in der Straße „Frankenhof“ verschwunden ist. Zuletzt hat sie das Pferd am Vorabend, gegen 22 Uhr, auf der Weide gesehen. Ob das weiß/braune Huftier von allein die Wiese verlassen hatte, oder ob es gestohlen wurde, ist derzeit unklar. Eine Absuche im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Schäden an den Zäunen oder an den Zugängen waren nicht vorhanden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, denen etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. Quelle Polizei