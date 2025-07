HEIDESHEIM – Schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A 60

Dienstag kam es gegen 08.10 Uhr zu einem folgenschweren Unfall auf der A 60 in Fahrtrichtung Bingen. Im Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Ingelheim-Ost kam es verkehrsbedingt zu einem Rückstau. Mehrere Fahrzeuge befanden sich stehend im Ausfädelungsstreifen parallel zur zweispurigen Hauptfahrbahn und auch auf dem davorliegenden Standstreifen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde ein PKW aus dieser Reihe der wartenden Fahrzeuge wieder auf die Hauptfahrbahn gelenkt, wodurch eine 21jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW, der sich auf dem rechten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn befand, ausweichen musste. Das Fahrzeug der 21jährigen geriet dabei ins Schleudern, prallte in die Mittelleitplanke, wurde quer zur Fahrbahn in die wartenden Fahrzeuge in der Abfahrt geschleudert. Dies hatte zur Folge, dass neben der Fahrzeugführerin zwei weitere Personen in ihren Fahrzeugen teils schwer verletzt wurden. Eine Person war sogar kurzzeitig nicht bei Bewusstsein. Da alle drei beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, insbesondere zu dem ausscherenden Fahrzeug, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim zu melden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für circa 15 Minuten gesperrt werden, im Anschluss wurde die Hauptfahrbahn partiell wieder für den fließenden Verkehr freigegeben. Neben Beamten der Polizeiautobahnstation Heidesheim, waren mehrere Rettungsfahrzeuge, ein Notarztfahrzeug, sowie die Feuerwehr Ingelheim mit mehreren Fahrzeugen eingesetzt. Quelle Polizei