HEDDESDORF – Verfolgungsfahrt in Neuwied Heddesdorf

In der Straße „Am Ohligspfad“, in 56564 Neuwied, sollte durch eine Streifenwagenbesatzung, gegen 17:00 Uhr, ein dunkler Skoda Oktavia Kombi einer Kontrolle unterzogen werden. Der PKW entzog sich dieser Kontrolle unmittelbar durch Flucht. Dabei flüchtete er über die Straßen „Buchenweg, Sohler Weg, Gustav-Stresemann-Straße, Andernacher Straße und anschließend auf die Berggärtenstraße in Fahrtrichtung Bendorf. Von hier entzog sich das Fahrzeug über die Dierdorfer Straße in Richtung Anhausen, wendete nach kurzer Zeit und konnte nicht mehr durch die nacheilenden Streifenwagen festgestellt werden. Aufgrund des gezeigten Fahr- und Fluchtverhaltens ist davon auszugehen, dass andere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder auf den Vorfall aufmerksam wurden. Die Polizeiinspektion Neuwied sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und bittet die sich schriftlich oder fernmündlich an sie zu wenden. Quelle Polizei