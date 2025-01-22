HEDDESDORF – Reibekuchen-Essen & Politik-Talk mit Lana Horstmann, MdL

Am Dienstag, 28. Oktober ab 17.00 Uhr laden der AWO-Ortsverein Neuwied in Zusammenarbeit mit der Heddesdorfer SPD zu einem Reibekuchenessen mit politischem Austausch herzlich ein. Veranstaltungsort ist die AWO-Begegnungsstätte in der Nagelgasse 2, 56564 Neuwied-Heddesdorf. Neben der Landtagsabgeordnete Lana Horstmann stehen auch Ortsvorsteher Sven Lefkowitz und Mitglieder des Ortsbeirats Heddesdorf zu einem offenen und zwanglosen Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Die Organisatoren freuen sich auf einen schönen Abend mit leckeren „Krebbelche“ und regem Austausch in geselliger Runde. Die Reibekuchen sind kostenfrei, lediglich die Getränke sind zu sozialverträglichen Preisen selbst zu tragen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.