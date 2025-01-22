HEDDESDORF – Jahreshauptversammlung des Evangelischen Vereins Heddesdorf

Einhundert Mitglieder konnte Vorsitzender Sven Lefkowitz zur Jahreshauptversammlung des Evangelischen Vereins Heddesdorf im Gemeindehaus an der Dierdorfer Straße begrüßen.

In diesem Jahr wurde die Versammlung sehr zur Freude der Gäste mit einem musikalischen Rahmenprogramm versehen. Die Sopranistin Christa Steege zeigte mit bekannten Liedern aus Musicals, klassischen Melodien und bekannten Welthits ihr breites Spektrum und großes Können, das mit lang anhaltendem Applaus belohnt wurde. Nach der Stärkung mit Kaffee und Kuchen ging es in die Themen der Tagesordnung. Sven Lefkowitz bedanke sich zunächst bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement und den Einsatz für den Verein. Ebenso bedankte er sich bei den Vorstandsmitgliedern, die nun für eine neue Amtszeit Verantwortung übernehmen. In seinem Rechenschaftsbericht ließ Lefkowitz die vergangenen erfolgreichen Fahrten und Veranstaltungen Revue passieren. In diesem Zusammenhang machte er deutlich, dass die Arbeit der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und der Helferinnen und Helfer nicht hoch genug zu schätzen ist. Einen ganz besonderen Dank und ein kleines Präsent erhielten Silvia und Klaus Steinebach. Das Ehepaar hat über 25 Jahre die Wandergruppe des Vereins geführt und dabei unzählige Wanderungen sowie etliche Fahrten erfolgreich organisiert. „Nun möchten sie gerne etwas kürzer treten. Das kann man gut verstehen, aber sie hinterlassen eine große Lücke in unserem Vereinsleben, so Lefkowitz.

„Der Verein hat aktuell 450 Mitglieder. Leider haben wir einen sehr hohen Altersdurchschnitt und das stellt uns vor die große Herausforderung, wie wir in Zukunft auch weiter die Arbeit des Vereins sicherstellen können. In diesem Jahr haben wir glücklicherweise noch genügend Menschen für die Positionen gefunden. Das wird aber immer schwieriger“, so Lefkowitz in seinen Ausführungen zum Rechenschaftsbericht. Mit einem Jahresbeitrag von 12 Euro ist der Evangelische Verein Heddesdorf sehr günstig und bietet seinen Mitgliedern einiges an Aktivitäten. „Ich würde mich sehr freuen, wenn auch mehr jüngere Menschen und jung gebliebene Senioren den Weg zu uns finden würden“, appellierte er.

Nach dem Kassenbericht durch Kassierer Konrad Graßmann und dem Bericht der Kassenprüfer erteilte die Versammlung dem Vorstand die Entlastung. Anschließend wurde die jährliche Wahl des Beirats durchgeführt und alle Kandidatinnen und Kandidaten wurden dabei einstimmig gewählt.

Obligatorisch ist beim Evangelischen Verein eine kleine Spendensammlung bei den größeren Veranstaltungen. In diesem Jahr kamen weit über 400 Euro zusammen, die seitens des Vorstands auf 500 Euro aufgerundet wurden. Dieses Geld wird dem Förderverein der Geschwister-Scholl-Schule für die Feier zum 120-jährigen Jubiläum zur Verfügung gestellt.

Den Schluss der Veranstaltung bildete der traditionelle Imbiss mit Fleischwurst und Brot, den die Teilnehmenden bei bester Stimmung und angeregten Gesprächen einnahmen. Foto: Fotograf Sven Lefkowitz