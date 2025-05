HEDDESDORF – Hoch hinaus und schnell im Kreis – Die rasanten Highlights auf der Heddesdorfer Pfingstkirmes

Es gibt viele verschiedene Gründe, Volksfeste zu lieben: Manche Menschen schätzen das gesellige Treiben, andere erfreuen sich an der gelebten Tradition und den wiederkehrenden Programmhighlights. Doch viele Gäste suchen auf der Kirmes vor allem eins: den größtmöglichen Adrenalinkick. Um sich den abzuholen, gibt es auf der Heddesdorfer Pfingstkirmes zahlreiche Möglichkeiten, immerhin kann das größte Volksfest am Mittelrhein neben rund 50 Verkaufsständen und sechs Attraktionen für Kinder auch elf Fahr- und Laufgeschäfte vorweisen und bietet damit großen Fahrspaß und jede Menge Abwechslung. Neben klassischen Fahrgeschäften wie dem Autoscooter und dem Riesenrad, die auf keiner Kirmes fehlen dürfen, fallen zwei Attraktionen in diesem Jahr besonders ins Auge: Mit „Evolution“ kommt das höchste, transportable Flugkarussell der Welt mit „Onride-Videoanlage“ in die Deichstadt. Mutige Fahrgäste werden mit bis zu 140 km/h in 66 Meter Höhe katapultiert – definitiv nichts für schwache Nerven. Durch das professionelle Kamerasystem, das an Bord mitfährt, können Abenteuerlustige ihr Erlebnis in gestochen scharfen Bildern festhalten lassen, um es später mit ihren Freunden zu teilen. Nicht ganz so rasant, dafür umso besonderer und nostalgischer ist der „Swing Up“. Der Kirmesklassiker, der vor allem in den 1970er und 80er-Jahren auf deutschen Festplätzen anzutreffen war, drehte 40 Jahre lang im „Toshimaen Freizeitpark“ in Tokio seine Runden. 2023 brachte die Schaustellerfirma Thoma aus Andernach das Traditionsgeschäft zurück in die Heimat und restaurierte es anderthalb Jahre lang aufwendig. Nachdem es erst im vergangenen November seine große Premiere feierte, ist es auf der diesjährigen Heddesdorfer Pfingstkirmes der heimliche Star unter den Fahrgeschäften. Foto: Thorsten Astor