HEDDESDORF – Fünf Tage voller Kirmesvergnügen – Platzmeister Pascal Stoltze zieht positive Pfingstkirmes-Bilanz

Die meisten Dinge im Leben lassen sich mit einer guten Vorbereitung recht zuverlässig planen. Das perfekte Wetter für eine Outdoor-Großveranstaltung wie die Heddesdorfer Pfingstkirmes gehört nicht dazu. Davon kann Kirmesmacher Pascal Stoltze ein Lied singen. Doch auch die wechselhafte Witterung, die gerade an den ersten beiden Kirmestagen einiges an Regen brachte, konnte dem Erfolg der Veranstaltung keinen Abbruch tun. „Die Kirmeswiese war an allen Tagen wirklich gut besucht – vor allem am Montag, war richtig was los“, zielt Stoltze zufrieden Bilanz.

Dass die diesjährige Pfingstkirmes ein großer Erfolg war, spiegelt sich auch im Feedback wider, das Stoltze von den Schaustellerbetrieben erhalten hat: „Unsere Schausteller haben sich durch die Bank weg positiv geäußert – sowohl was den Umsatz als auch die Platzgestaltung insgesamt angeht.“ Davon, dass die Kirmes auch bei den Besucherinnen und Besuchern gut angekommen ist, konnte sich jeder, der sich an einem der Veranstaltungstage in das Getümmel auf der Kirmeswiese begeben hat, selbst ein Bild machen. Pascal Stoltze und sein Team schauen aber auch schon mal in den einschlägigen Kirmesforen nach dem Stimmungsbild – und können sich auch hier über größtenteils positive Kritiken freuen.

Wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, kann es auch schnell mal zu Konflikten kommen, doch auch in dieser Hinsicht lief auf der Pfingstkirmes alles rund: „Abgesehen von ein paar kleineren Einsätzen von Polizei und Rettungsdienst, verlief die Veranstaltung sehr ruhig und geordnet“, so Stoltze. Dem Thema Sicherheit war im Vorfeld der Kirmes eine besonders große Beachtung geschenkt worden. Zur zusätzlichen Absicherung des Festplatzes und der Kirmesbesucher waren an allen Zuwegen Zufahrt-Sperren installiert worden. „Wir haben wahrgenommen, dass diese den Menschen ein gutes Sicherheitsgefühl geben – das war bei Gesprächen öfter Thema“, hebt Stoltze positiv hervor. Diese sollen deshalb auch zukünftig bei städtischen Events zum Einsatz kommen.

Kaum ist auf der Kirmeswiese alles abgebaut, geht der Blick von Pascal Stoltze direkt wieder nach vorne, denn bereits in der kommenden Woche startet die Planung für die Heddesdorfer Pfingstkirmes 2026. Dass diese etwas ganz Besonderes werden soll, ist allen Beteiligten klar, denn im kommenden Jahr feiert die Traditionskirmes ihr 150. Jubiläum.