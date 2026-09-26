HAUSEN – WIED – Verkehrsunfallflucht auf der K 5 – Polizei sucht Zeugen

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrzeugführer mit einem weißen Kombi die K 5 aus Richtung Stopperich kommend in Fahrtrichtung Weißfeld. In einer Linkskurve etwa auf halber Strecke zwischen den beiden Ortsteilen schnitt der Fahrer die Kurve derart, dass ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei touchierte er mit seinem Fahrzeug die Schutzplanke an der Kurveninnenseite. Zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum bislang unbekannten Fahrer des weißen Kombis geben können, sich unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei