HAUSEN – Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Wiedtalbad in Hausen (Wied)

Am 22. November 2025 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 14:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Wiedtalbad in Hausen (Wied) eine Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeugführer beschädigte auf dem Parkplatz ein Fahrzeug und entfernte sich anschließen vom Unfallort. Etwaige Zeugen werden daher gebeten sich bei der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 zu melden. Quelle Polizei