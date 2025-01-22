HAUSEN – Schwerer Verkehrsunfall in Hausen (Wied)

Am 16. Dezember 2025 um 18:28 Uhr kam es in der Hönninger Straße in 53547 Hausen (Wied) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein PKW befuhr die Straße in Fahrtrichtung Linz. Kurz vor einer Rechtskurve betraten zwei Fußgänger die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Ein 69-jähriger Fußgänger aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach wurde von dem PKW erfasst und über das Fahrzeug geschleudert. Er wurde schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der zweite Fußgänger blieb unverletzt. Das Fahrzeug wurde zum Zwecke der Spurensicherung sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Quelle Polizei