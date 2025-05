HATTERT – Unfallflucht im Begegnungsverkehr auf der K 13 bei Hattert

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und Fahrerflucht kam es am 28. Mai 2025, gegen 10:00 Uhr, auf der Kreisstraße 13, zwischen Hattert und der Einmündung B 413. Demnach befuhr eine 37jährige Pkw-Fahrerin die K 13 aus Richtung Hattert kommend in Richtung B 413, als ihr auf gleicher Strecke ein roter Kleinwagen entgegenkam, der nicht die rechte Seite seiner Fahrbahn einhielt. Es kam zur Kollision der Außenspiegel, wodurch ein Sachschaden am PKW der 37jährigen entstand. Der Fahrer des roten Kleinwagens entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem roten Kleinwagen könnte es sich um einen VW, vermutlich Polo oder Golf handeln. Zeugenschaftliche Hinweise nimmt die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-95580 entgegen. Quelle Polizei