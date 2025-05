HASSLOCH – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall – Fahrradfahrer schwer verletzt

Gegen 10:55 Uhr kam am Samstagmittag in Haßloch auf dem Fahrradweg parallel zur Westrandstraße, kurz nach der Brücke über die Bahntrasse Neustadt/Mannheim, ein 69jähriger Fahrradfahrer zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zeugen des Geschehens werden gebeten sich dringend mit der Polizei in Haßloch in Verbindung zu setzen. Quelle Polizei