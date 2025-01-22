HASSLOCH – Gedenken an Abbé Franz Stock – Abbé Franz Stock gilt als Wegbereiter des europäischen Friedens. Am 24. Februar 1948 starb Franz Stock in Paris. Anlässlich seines 78. Todestages gedenkt man ihm in Haßloch.

Aus Anlass seines Todestages findet am Dienstag, 24. Februar eine kleine Gedenkveranstaltung mit Niederlegung eines Blumengebindes vor der Gedenktafel an der Galluskirche statt.

Dies nimmt Bürgermeister Tobias Meyer zum Anlass, die neu gestaltete Gedenktafel der Öffentlichkeit und der Pfarrgemeinde der Pfarrei Hl. Klara von Assisi, zu übergeben. Diakon Paul Nowicki wird für die Pfarrgemeinde einen Impuls geben und an sein Wirken erinnern. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, um im Anschluss bei einem Croissant und einer Tasse Kaffee sich auszutauschen.

Franz Stock war ein deutscher Priester, der während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich als Seelsorger unter anderem in der Hinrichtungsstätte Mont Valérien tätig war. Vielen durch das Nazi-Regime eingesperrten Widerstandskämpfern rettete er das Leben, indem er Todesurteile abmilderte oder die Anzahl der Geiselerschießungen reduzierte. Die Franzosen nannten ihn den „Erzengel in der Hölle“, da er ohne Rücksicht auf eigene Bedürfnisse die Inhaftierten versorgte sowie auch Angehörigen Beistand spendete. Stock starb im Jahr 1948 im Alter von nur 44 Jahren. Er gilt heute als ein Wegbereiter des europäischen Friedens und steht für „Menschlichkeit über Grenzen hinweg“.

Im Rahmen der Partnerschaftsarbeit mit unserer französischen Partnerstadt Viroflay, deren 65jähriges Jubiläum wird in diesem Jahr feiern, reifte im Jahr 1999 der Gedanke, in Haßloch ebenfalls in Form einer Gedenktafel an Abbé Stock zu erinnern. Im Jahr 2002 wurde diese dann durch die Gemeinde in enger Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Viroflay und der Pfarrgemeinde vor der Galluskirche errichtet.

Am Sonntag, den 22. Februar wird in dem regulären Sonntags­gottes­dienst um 10:30 Uhr in der Gallus-Kirche an Franz Stock gedacht. Auch hierfür ergeht eine herzliche Einladung.

Ab Mitte September, so die Planung, wird die Wanderausstellung „Versöhnung durch Menschlichkeit“ an verschiedenen Orten in Haßloch öffentlich gezeigt werden.

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme.