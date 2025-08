HASSELBACH – Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss auf der B 8 bei Hasselbach

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagnachmittag, 05. August 2025 in Hasselbach. Gegen 15:20 Uhr befuhren zwei Pkw-Fahrer nacheinander die B 8 von Kircheib kommend in Richtung Weyerbusch. Im Bereich der Tankstelle musste der vorausfahrende Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der nachfolgende Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf das, bereits stehende Fahrzeug auf. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem Unfallverursacher. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Mann wird sich strafrechtlich zu verantworten haben. Quelle Polizei