HASSELBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 108 in der Gemarkung Hasselbach – 17-jährige tödlich verletzt

Eine 18-jährige Fahrerin eines Toyota befuhr am Donnerstag, 17. April 2025 gegen 22:00 Uhr die L108 von Kastellaun kommend in Fahrtrichtung Hasselbach. Das Fahrzeug war mit fünf Personen besetzt. In einer langgezogenen Linkskurve verlor die 18-jährige die Kontrolle über den PKW und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurden die Fahrerin, sowie drei 16-jährige Mitfahrer schwer und eine 17-jährige Beifahrerin tödlich verletzt. Für die Rekonstruktion des Verkehrsunfallgeschehens wurde ein Gutachter herangezogen. Die L 108 musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt werden. Anzeichen für eine Fahruntüchtigkeit ergaben sich bei der Fahrzeugführerin nicht. Quelle: Polizei