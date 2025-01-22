HASSELBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hasselbach

Am Dienstag, 17. März 2026, 20:15 Uhr, findet im Bürgerhaus Hasselbach eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 Satzung zur Wegeeinziehung in der Gemarkung Hasselbach Flur 16, Flurstück 18 Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Dr. Ralf Schneider, Ortsbürgermeister