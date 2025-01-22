HASSELBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hasselbach
Am Dienstag, 17. März 2026, 20:15 Uhr, findet im Bürgerhaus Hasselbach eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
- Satzung zur Wegeeinziehung in der Gemarkung Hasselbach Flur 16, Flurstück 18
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Dr. Ralf Schneider, Ortsbürgermeister