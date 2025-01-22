HARTENFELS – Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn auf der K 138

Am 06. Januar 2026 kam es auf der K 138 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 45-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Landstraße aus Steinen kommend, als sie auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw verlor, in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht; der Pkw wurde abgeschleppt. Im Einsatz waren ein RTW, Notarzt und die freiwillige Feuerwehr. Quelle Polizei