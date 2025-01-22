HARDT – Verkehrsunfall bei Hardt – Fahrradfahrer schwer verletzt

Freitagmittag, 15. August 2025 gegen 13:40 Uhr ereignete sich auf der Zufahrtsstraße zur „Hardtermühle“ in der Gemarkung Hardt ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 65-jährige Fahrradfahrer befuhr die asphaltierte Zufahrtsstraße mit seinem Rennrad und stürzte aufgrund einer Bodenwelle alleinbeteiligt zu Boden und zog sich, trotz getragenem Schutzhelm, schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Quelle Polizei