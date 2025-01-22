HAMM – Vortrag in Hamm: Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“

Das Seniorenbüro der Kreisverwaltung Altenkirchen und der Kreisseniorenbeirat informieren in Kooperation mit dem Betreuungsverein des Deutschen Roten Kreuzes rund um die Themen „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“.

Wann ist eine Vorsorgevollmacht sinnvoll und wie erstellt man eine aussagekräftige Patientenverfügung? Was geschieht, wenn man durch Behinderung oder Krankheit nicht mehr dazu in der Lage ist, über das eigene Leben selbst zu bestimmen? Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt der Informationsveranstaltung am Dienstag, 28.April, 17 Uhr, in den Räumen des Raiffeisenforums in Hamm (hinter dem Raiffeisenmuseum, Raiffeisenstraße 10 a). Referent ist Diplom-Sozialpädagoge Roland Günter, Leiter des Betreuungsvereines des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Altenkirchen.

Um Anmeldung für diese kostenfreie Veranstaltung wird bis zum 27. April gebeten. Kontakt: Agnes Brück, Kreisverwaltung Altenkirchen, Tel.: 02681 – 812086, E-Mail: agnes.brueck@kreis-ak.de