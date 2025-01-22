HAMM – Verkehrsunfall in Hamm (Sieg) – Fahrzeugführer verlässt die Unfallörtlichkeit und lässt sein Fahrzeug zurück

Samstagabend, 08. November 2025 gegen 23:20 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung der Seelbacher Straße / Thalhauser Straße in Hamm (Sieg) zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr ein männlicher Fahrer eines weißen Transporters die Seelbacher Straße und beabsichtigte in die Thalhausener Straße in Fahrtrichtung Breitscheidt abzubiegen. Beim Abbiegevorgang lenkte er zu lange ein, sodass er über die Straße hinweg die angrenzende Böschung herunterfuhr. Dort kollidierte er mit mehreren aufgestapelten Holzbalken eines Sägewerkes. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrzeugführer verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit und ließ sein Fahrzeug zurück, das sichergestellt wurde. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 zu melden. Quelle Polizei