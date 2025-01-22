HAMM – Ü30-Party der Feuerwehr Hamm (Sieg) begeistert mit großer Gästezahl

Auch in diesem Jahr konnte die Ü30-Party der Feuerwehr Hamm (Sieg) wieder zahlreiche Gäste begrüßen. Mit viel Engagement hatten die Feuerwehrfrauen und -männer bereits seit Jahresbeginn an den Vorbereitungen gearbeitet, um ihren Besucherinnen und Besuchern am Freitag, 24.04.2026 einen rundum gelungenen Abend zu bieten. Am Veranstaltungstag wurde das Feuerwehrhaus mit viel Liebe zum Detail hergerichtet. Festliche Dekoration, Stehtische, ein Cocktailstand, Theken sowie Vorzelte sorgten für eine einladende Atmosphäre. Ab 20:30 Uhr erwartete die Gäste ein rustikales, zugleich gemütliches Ambiente. Eine großzügige Tanzfläche, moderne Lichttechnik und stimmungsvolle Effekte rundeten das Gesamtbild ab. Während der Veranstaltung übernahmen die Feuerwehrkräfte gemeinsam mit Unterstützern aus dem persönlichen Umfeld den Thekendienst sowie die Organisation und sorgten so für einen reibungslosen Ablauf des Abends. Für das leibliche Wohl der Gäste war ebenfalls bestens gesorgt: Die örtliche Pizzeria „Buenos Aires“ bot passende Speisen an, während DJ Sascha Sunshine mit einem abwechslungsreichen Mix aus Partyklassikern sowie aktuellen Chart-Hits für ausgelassene Stimmung sorgte. Mit zunehmender Dauer des Abends füllte sich die Tanzfläche immer mehr. Insgesamt feierten über 600 Gäste auf dem Gelände der Feuerwehr Hamm (Sieg). Bis in die frühen Morgenstunden herrschte eine fröhliche und ausgelassene Stimmung, wobei die letzten Feiernden erst gegen vier Uhr den Heimweg antraten. (PM-FFH) Fotos: C. Mintkewitz