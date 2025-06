HAMM – Tom Kalender punktet am Sonntag in Zandvoort – Erneuter Zähler für den DTM-Rookie im Sonntagsrennen – Rückblick auf drei intensive Wochen mit Rennen in Deutschland, Japan und den Niederlanden – Positives Fazit nach intensivem Zandvoort-Wochenende im Mercedes-AMG GT3

Zandvoort. Mit dem vergangenen Wochenende endeten für Tom Kalender drei anspruchsvolle und lehrreiche Wochen. Beim dritten DTM-Saisonlauf auf dem Circuit Zandvoort bewies der 17-jährige Mercedes-AMG Junior-Fahrer erneut Kampfgeist: Mit Platz 15 am Sonntag sammelte der Rookie aus Hamm/Sieg zum zweiten Mal Punkte in seiner Debütsaison.

Dabei war es keine gewöhnliche Vorbereitungsphase: Nach seinem Punktedebüt beim DTM-Wochenende auf dem DEKRA Lausitzring reiste Tom direkt weiter nach Japan. Dort feierte er beim legendären Fuji SUPER TEC 24 Hours seine Premiere bei einem 24-Stunden-Rennen. Gemeinsam mit Craft-Bamboo Racing kämpfte Tom im Mercedes-AMG GT3 lange Zeit um den Gesamtsieg, bis eine unverschuldete Kollision fünf Stunden vor Rennende alle Hoffnungen beendete.

Zurück in Europa wartete mit dem Dünenkurs in Zandvoort bereits die nächste Herausforderung. Tom kannte die Strecke aus dem ADAC GT Masters, wo er 2024 das Samstagsrennen gewann, und knüpfte an diese Erinnerungen an. Bereits im Qualifying am Freitag gelang mit Startplatz neun für das Sonntagsrennen ein starkes Ergebnis.

Am Samstag bestätige Tom diese Performance mit einem zehnten Platz für den ersten Durchgang am Nachmittag. Bei wechselhaftem Wetter erlebte der Youngster jedoch einen kleinen Rückschlag. Ein Reifenschafen in der ersten Runde warf ihn zurück. Tom zeigte aber Kampfgeist und brachte vor 32.000 Zuschauern den Mercedes-AMG GT3 nach einem turbulenten Rennen als 17. ins Ziel.

Im Sonntagslauf verteidigte Tom trotz eines schwierigen Starts seine Position im Mittelfeld und sicherte sich mit Rang 15 einen weiteren Meisterschaftspunkt. „Das Rennen war nicht einfach, aber ich konnte mich zurückkämpfen. Es ist cool, wieder einen Zähler mitzunehmen – gerade nach den intensiven letzten Wochen mit so vielen neuen Erfahrungen. Ein großes Lob geht an unsere Mechaniker-Crew, die an diesem Wochenende wieder eine hervorragende Boxenstopp-Performance gezeigt hat“, so der Förderpilot des ADAC Mittelrhein e.V.

Mit den Stationen Lausitzring, Fuji und Zandvoort innerhalb von nur 16 Tagen liegt nun eine ereignisreiche Phase hinter dem jüngsten Fahrer in der DTM-Geschichte. „Ich bin unglaublich dankbar für diese Möglichkeiten. Ein großer Dank geht dabei an Landgraf Motorsport, Craft-Bamboo Racing und Mercedes-AMG für den super Support.“

Der nächste DTM-Lauf findet vom 4.–6. Juli auf dem Norisring statt – dem einzigen Stadtkurs im Rennkalender und erneut Neuland für den Rookie. Doch vorher steht Tom noch auf der Ardennenachterbahn in Spa-Francorchamps am Start. Dort nimmt er vom 25.-29. Juni am CrowdStrike 24 Hours of Spa teil. Fast-Media.