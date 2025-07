HAMM-SELBACH – Schützengesellschaft Hamm/Sieg 1841 e.V. zu Gast in Selbach

90 Jahre St. Hubertus Schützenbruderschaft Selbach – die SG Hamm 1841 war dabei! Am 26. Juli 2025 durfte die SG Hamm gemeinsam mit der St. Hubertus Schützenbruderschaft Selbach ein ganz besonderes Jubiläum feiern – 90 Jahre Schützentradition in Selbach! Es war ihr eine große Freude und Ehre, an diesem besonderen Ereignis teilzunehmen. Ein besonderes Highlight war der Große Zapfenstreich, der mit viel Würde und beeindruckender Atmosphäre gefeiert wurde. Solche Momente zeigen, wie lebendig und wertvoll die Schützentradition ist – Die SG Hamm blickt dankbar auf einen festlichen Tag voller Gemeinschaft und Respekt zurück. Schützengesellschaft Hamm/Sieg 1841 e.V.