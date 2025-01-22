HAMM – Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Hamm (Sieg)

In der Zeit zwischen Freitag, 08.05.2026, und Freitag, 15.05.2026, kam es in Hamm (Sieg), in der Schützenstraße, zu mehreren Sachbeschädigungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei besprühten Unbekannte Wohnmobile und Wohnwagen mit Farbe. Ein Porsche wurde ebenfalls besprüht. Zudem schlugen die Täter an diesem Fahrzeug eine Scheibe ein. Alle Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz eines ehemaligen Firmengeländes abgestellt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle: Polizei