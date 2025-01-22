HAMM – Podium in Barcelona – Erfolgreiches GT World Challenge Europe-Gastspiel von Tom Kalender – Platz zwei im Silver Cup und Rang 17 gesamt – Erstes Podium der Saison für Tom Kalender – Erfolgreicher Abschluss vor dem IGTC-Einsatz in Indianapolis

Mit einem starken Auftritt gab Tom Kalender am Wochenende ein Gastspiel in der GT World Challenge Europe Endurance Cup. Beim Saisonfinale auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya fuhr der Mercedes-AMG Junior-Fahrer gemeinsam mit seinen Teamkollegen für das Team GetSpeed auf den zweiten Platz im Silver Cup.

Nach dem 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps Ende Juni war es für den Nachwuchsrennfahrer aus Hamm-Sieg der zweite Einsatz im Team GetSpeed und der GT World Challenge Europe Endurance Cup. Im freien Training und dem Pre-Qualifying am Samstag galt es für Tom, sich auf die 4,657 Kilometer lange Rennstrecke einzustellen. Bisher kannte er den Kurs nur von verschiedenen Testfahrten. Zum ersten ernsten Schlagabtausch kam es im dreigeteilten Qualifying am Sonntagmorgen. Mit Startplatz 34 hatte das Team eine gute Ausgangslage. „Ich habe die Reifen im Qualifying nicht perfekt vorbereitet. Im Gegensatz zur DTM dürfen die Reifen in der GTWC vorgeheizt werden“, erklärte Tom im Nachgang.

Bei trockenen Bedingungen zeigte Tom gemeinsam mit seinen Teamkollegen Tanart Sathienthirakul (THA) und Aaron Walker (GBR) eine souveräne und fehlerfreie Vorstellung. Dank starker Stints aller drei Fahrer und einer guten Boxenstrategie arbeitete sich das Team kontinuierlich nach vorne. Am Ende überquerte der Mercedes-AMG GT3 #6 nach drei Stunden als Zweiter im Silver Cup die Ziellinie. Gleichzeitig sprang Rang 17 in der Gesamtwertung heraus.

„Das war ein super Rennen für uns“, freute sich Tom nach dem Zieldurchgang. „Unsere Pace war wirklich stark, sowohl meine Teamkollegen als auch ich konnten konstant pushen. Platz zwei im Silver Cup ist ein Ergebnis, auf das wir stolz sein können.“

Tom blickt nun bereits auf das nächste internationale Highlight: Am kommenden Wochenende (16. bis 18. Oktober) startet er beim Indianapolis 8 Hour, einem Lauf der Intercontinental GT Challenge. Dort teilt er sich das Cockpit im Mercedes-AMG Team GMR mit Maro Engel und Luca Stolz (beide GER).Fast-Media