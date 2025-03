HAMM – Naturkundliche Wanderung „Frühlingserwachen“ am 30. März – Die Tourist-Information Raiffeisenland lädt an Raiffeisens Geburtstag zur Wanderung auf der Geo-Route „Raiffeisens Sonntagsspaziergang“ ein.

Festes Schuhwerk angezogen und Rucksack geschultert! – Das erste Outdoorevent im Rahmen des neuen Programms vom Deutschen Raiffeisenmuseum steht an: Unter dem Motto „Frühlingserwachen“ bringt der zertifizierte Gästeführer und gelernte Landwirtschaftsgärtner Peter Krahwinkel interessierten Wanderinnen und Wanderern die Flora, Fauna und Gewässer auf dem rund sieben Kilometer langen „Sonntagsspaziergang“ des Genossenschaftsbegründers Raiffeisen näher. Der im Bereich „Komfortwandern“ ausgezeichnete Rundwanderweg eignet sich wunderbar für Familien mit Kinderwagen, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und alle, die einfach gemütlich spazieren gehen möchten. Die Wanderung startet um 14 Uhr am Raiffeisenmuseum in Hamm (Sieg) und ist für 2,5 Stunden angesetzt. Anschließend kann sich die Wandergruppe im Raiffeisenforum gegen einen Unkostenbeitrag mit Getränken und Snacks stärken.

Anmeldung und Kosten: Online via www.westerwald-sieg.de, Stichwort: „Naturwanderung auf Raiffeisens Sonntagsspaziergang“ oder unter Tel. 02682 969789 bzw. per E-Mail an tourismus@hamm-sieg.de anmelden. Die Teilnahme für Erwachsene kostet 8 Euro, für Jugendliche ab 12 Jahren 4 Euro.

In Raiffeisens Geburtsort ist das Museum Programm: Jeden ersten Sonntag im Monat stehen die Türen offen. Neben Events rund um Raiffeisen, die sich über das ganze Jahr verteilen, kann man seit Februar 2025 am ersten Sonntag des Monats zwischen 14 und 18 Uhr spontan im Raiffeisenmuseum in Hamm (Sieg) vorbeischauen. Bisher war das Museum nur nach vorheriger Anmeldung zu besichtigen. Der Eintritt ist dann für einen Rundgang auf eigene Faust frei. Wer vor Ort eine fachkundige Führung in Anspruch nehmen möchte (bis 17 Uhr immer zur vollen Stunde), zahlt 4 Euro. Das Museum öffnet das nächste Mal am 06. April 2025. Mehr dazu auch hier: https://www.hamm-sieg.de/de/freizeit-tourismus/veranstaltungskalender/