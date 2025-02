HAMM – Mahnwache anlässlich des dritten Jahrestages des Ukraine-Krieges

Der Kriegsbeginn jährt sich am Montag, den 24. Februar, zum dritten Mal. Anlässlich des schrecklichen Jahrestages rufen die demokratischen Parteien aus dem Kreis Altenkirchen, die evangelische Kirche sowie der DGB aus dem Kreis Altenkirchen zu einer Mahnwache für den Frieden auf. Diese findet am Montag, den 24. Februar, ab 18:00 Uhr auf dem Synagogenplatz in Hamm (Sieg) statt.

Mit dem Gedenken soll an alle Opfer dieses Krieges erinnert werden. „Wir dürfen uns auch im dritten Jahr niemals an diesen Krieg gewöhnen“, so erläutern die Veranstalter ihre Initiative und Beweggründe für die Mahnwache.

Vorgesehen ist, nach einer kurzen Ansprache der Kirche sowie von Betroffenen unter musikalischer Begleitung des Liedermachers Jörg Brück aus Etzbach gemeinsam mit allen Anwesenden im Stillen der Opfer zu gedenken und für den Frieden einzutreten. Gerne können zur Mahnwache Kerzen als Symbol der Hoffnung mitgebracht werden, teilen die Veranstalter mit.