HAMM – Innenminister Michael Ebling zu Gast in Hamm

Der SPD-Landtagskandidat und das Hammer Ortsgemeinderatsmitglied Philip Schimkat hat Innenminister Michael Ebling zu einem Besuch nach Hamm eingeladen, denn als aktiver kommunalpolitischer Vertreter liegt Schimkat die Entwicklung seiner Heimatgemeinde besonders am Herzen.

Vor Ort präsentierten Ortsbürgermeister Thomas Christmann und der Beigeordnete Jochen Seelhammer die verschiedenen Sanierungsquartiere innerhalb der Ortsgemeinde Hamm (Sieg). Besonderer Fokus lag dabei auf dem sogenannten Raiffeisen-Quartier, das als zentrales Entwicklungsprojekt rund um den Raiffeisen-Treff gilt. Im Mittelpunkt steht die Stärkung sozialer Angebote, die Förderung von Inklusion sowie ein lebendiges Gemeinschaftsleben. Das Leitbild „Einer für alle, alle für einen“ soll dabei sichtbar gelebt und dauerhaft verankert werden.

Innenminister Ebling zeigte sich beeindruckt von den bisherigen Fortschritten und bedankte sich ausdrücklich für das Engagement der Ortsgemeinde, die mit großem Einsatz an der Weiterentwicklung des Ortes arbeitet.

Zum Abschluss dankte Philip Schimkat dem Minister für dessen Besuch und betonte, dass die Landesregierung den nördlichen Teil von Rheinland-Pfalz nicht aus dem Blick verliert. Der Besuch zeige, dass Unterstützung nicht nur durch Worte, sondern durch konkrete Förderung und persönliche Präsenz stattfindet. Davon profitieren auch die Ortsgemeinden direkt, wie Hamm anhand der Sanierungsprojekte eindrucksvoll belegt.

Zum Abschluss seines Besuchs im Geburtsort des Urvaters des Genossenschaftsgedankens überreichte Ortsbürgermeister Christmann dem Minister ein Raiffeisen-Bier als symbolisches Andenken.