HAMM – Erstes Rennen in den USA für den Mercedes-AMG Junior-Fahrer – Einsatz mit dem Mercedes-AMG Team GMR in der Intercontinental GT Challenge – Start mit Maro Engel und Luca Stolz in der Pro-Wertung

Ein neues Highlight für Tom Kalender: Vom 16. bis 18. Oktober gibt der 17-jährige Mercedes-AMG Junior-Fahrer sein Debüt in den Vereinigten Staaten. Gemeinsam mit Maro Engel und Luca Stolz tritt er für das Mercedes-AMG Team GMR bei den Indianapolis 8 Hour an – einem der größten GT-Rennen in Nordamerika und Teil der Intercontinental GT Challenge (IGTC). Das Trio startet dabei in der Pro-Wertung mit einem Mercedes-AMG GT3.

Nach seiner Asien-Premiere beim 24-Stunden-Rennen von Fuji, folgt nun die Premiere in den USA: „Es ist toll, in einem Jahr die Chance zu bekommen sowohl in Asien als auch in den USA erstmals starten zu dürfen. Indianapolis gehört zu den bekanntesten Rennstrecken der Welt. Dort anzutreten, ist eine große Ehre. Für mich geht es darum, weitere wertvolle Erfahrung zu sammeln und die acht Stunden gemeinsam mit meinen Teamkollegen erfolgreich zu absolvieren.“

Die Indianapolis 8 Hour sind seit 2020 Teil der Intercontinental GT Challenge und zählen zu den Saisonhöhepunkten im internationalen GT-Sport. Gefahren wird auf einer rund vier Kilometer langen Kombination aus Oval-Abschnitten und Infield. Dabei vereinen sich hohe Geschwindigkeiten mit technisch anspruchsvollen Kurven. Am Start steht ein hochklassiges Feld mit Teams und Fahrern aus Europa, Asien und Amerika. „Mit Maro und Luca habe ich zwei erfahrene Teamkollegen an meiner Seite. Gemeinsam wollen wir ein starkes Ergebnis einfahren. Ein großer Dank an Mercedes-AMG für das Vertrauen ein Cockpit für das beeindruckende Event zu erhalten“, freut sich Tom auf die neue Herausforderung. Fast-Media