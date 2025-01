HAMM – Die Sozialdemokraten und ihr Kandidat Jan Hellinghausen laden zum Auftakt ins Wahljahr. – Warum die Gastrednerin, Staatsministerin Dörte Schall, fast ein Heimspiel hat



Dörte Schall (SPD) ist die neue Ministerin für Soziales, Arbeit, Transformation und Digitalisierung in Rheinland-Pfalz. Die 46-Jährige hat damit das Amt von Alexander Schweitzer übernommen, der vom Landtag in Mainz zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Jetzt ist sie Ehrengast und Hauptrednerin beim Neujahrsempfang der Kreis-SPD am Freitag, dem 24. Januar, 19:00 Uhr, im Kulturhaus in Hamm am Synagogenplatz.

Die 46-Jährige ist zwar im Mainzer Regierungsteam ein neues Gesicht, gleichwohl aber als gebürtige Pfälzerin im Land verwurzelt. Die Juristin war Gewerkschaftssekretärin bei der IG BCE in Neuwied und Düsseldorf, bevor es sie in die Politik zog, wo sie zuletzt als Stadtdirektorin und Stellvertreterin des Oberbürgermeisters von Mönchengladbach gearbeitet hat.

Ihr Ministerium hat – noch zu Zeiten ihres Vorgängers – mit dem Institut TIME in Wissen und dem Projekt TraForce im Kreis Altenkirchen nachhaltige Duftmarken gesetzt. Doch das ist nicht der einzige Bezug zum Kreis Altenkirchen. Es gibt auch ganz persönliche Beziehungen, denn Dörte Schall kennt die Region auch als Schwiegertochter des lang gedienten Sozialdemokraten und Friedensaktivisten Hermann Reeh aus Steinebach. Verheiratet ist sie mit Jochen Reeh-Schall, der es als ehrenamtlicher Bürgermeister des Bezirks Mitte der Bundeshauptstadt Bonn ebenfalls nicht an politischem Engagement fehlen lässt.

Beim Neujahrsempfang der SPD wird es natürlich auch um die bevorstehende Bundestagswahl gehen. Die Zusammenkunft bietet die gute Gelegenheit den SPD-Wahlkreiskandidaten Jan Hellinghausen als Redner zu erleben und mit ihm ins Gespräch zu kommen.

Hellinghausen, auch Co-Vorsitzender des Kreisverbandes, ist nach kurzer und dennoch reiflicher Überlegung eingesprungen, als Martin Diedenhofen, MdB, aus gesundheitlichen Gründen seine Kandidatur zurückgezogen hatte. Hellinghausen: „Das kam natürlich überraschend. Aber man muss die Dinge manchmal nehmen, wie sie kommen. Jetzt freue ich mich riesig auf den Wahlkampf und auf die Gespräche mit möglichst vielen Menschen an den Haustüren und Wahlständen, aber auch bei Veranstaltungen, wie unserem Neujahrsempfang.“

Er weist ausdrücklich darauf hin, dass die Einladung zum Empfang sich nicht nur an die Genossinnen und Genossen richtet: „Wir freuen uns auf alle Gäste, die sich informieren oder ins Gespräch kommen wollen. Es geht bei dieser Bundestagswahl um sehr viel.“ Die SPD bittet um Anmeldung der Teilnahme unter anmeldung@spd-ak.de.