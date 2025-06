HAMM – Die Schützengesellschaft Hamm/Sieg von 1841 e.V. hat mit Frank Schreiner einen neuen Schützenkönig

Mit der Versammlung am 14. Juni 2024, um 14 Uhr, begann das Vogelschießen mit anschließender Krönungsparty der Schützengesellschaft Hamm/Sieg. Die Sieger des Preis- und Pokalschießens wurden bekannt gegeben.

Schülerklasse: 1. Sam Hassel

Jungschützenklasse: 1. Mia Pantel, 2. Isabella Bartsch, 3. Clara Rupprecht

Schützenklasse: 1.Marco Hassel, 2. Boris Knautz, 3. Stefan Winkler

Damenklasse: 1.Steffanie Wirwahn, 2. Janina Langenbach, 3. Marie Grüttner

Altersklasse: 1. Stefan Bartsch, 2.Rolf Seyfarth, 3. Björn Leuschner

Jagdschießen: 1. Holger Wirwahn, 2. Julian Winkel, 3. Boris Knautz

Bogenklasse: 1. Isabella Bartsch, 2. Stefan Bartsch, 3. Boris Knautz

Großkaliberpokal: Willfried Hassel

Wanderpokal der Jugend: Mia Pantel

Rolling-Block Pokal: Julian Winkel

Anschließend wurden folgende Beförderungen vorgenommen Mia Pantel zur Unteroffizierin, Beate Bartsch zur Unteroffizierin, Volker Schmidt zum Feldwebel, Marie Grüttner zum Feldwebel, Marco Hassel zum Oberfeldwebel, Frank Schreiner zum Leutnant, Doris Schmidtke zum Hauptmann, Daniel Bartel zum Hauptmann, Harald Weller zum Major und Frank Becker zum Major.

Pünktlich um 15 Uhr eröffnete der noch amtierender König Wilfried Hassel mit dem ersten Schuss das Vogelschießen 2025. Im Beisein von VG-Bürgermeister Dietmar Henrich und dem Beigeordneten Wolfgang Keil, entbrannte ein spannender Wettkampf um die Königswürde. Zuerst wurde die Krone von Marco Hassel geschossen. Darauf folgte der Reichsapfel geschossen von Frank Schreiner, das Zepter schoss Boris Knautz und den rechten Flügel sicherte sich Rolf Fischer. Der linke Flügel wurde von Frank Schreiner geschossen. Mit dem 385. Schuss, um 18:40 Uhr, fiel der Vogel samt Stoß von der Stange. Der glückliche Schütze war Frank Schreiner.

Im Anschluss an das Vogelschießen fand die feierliche Krönung der neuen Majestäten in Anwesenheit der Gastvereine statt. Zuerst wurde Jean – Luca Dyrschka zum neuen Jungschützenkönig ernannt. Frank Schreiner wurde zum Schützenkönig gekrönt. Nach dem Festakt fand die Krönungsparty bis in die frühen Morgenstunden statt. Die Schützengesellschaft Hamm/Sieg von 1841 e.V. gratuliert den neuen Majestäten recht herzlich und freut sich auf eine erfolgreiche Regentschaft. (beba) Fotos: BK – SG