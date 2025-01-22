HAMM – Deutschkurs für Fortgeschrittene in Hamm – Noch wenige Plätze frei

Sie haben das B1-Zertifikat in der Tasche oder stehen kurz vor der Prüfung, haben aber Schwierigkeiten, sich in der Alltagssprache zu unterhalten? Dann sind Sie hier richtig. Vom 8. November 2025 bis Ende Januar 2026 findet jeden Samstag von 10 bis 13.15 Uhr in Hamm/Sieg ein Deutschkurs statt für Teilnehmer zwischen A2 und B2. In einer kleinen Gruppe wird vor allem Sprechen und Schreiben in der deutschen Alltagssprache eingeübt. Daneben gibt es Tipps und Übungen, um sich auf die B1-Prüfung vorzubereiten. Der Kurs findet im kath. Gemeindezentrum in Hamm statt. Kosten für den gesamten Kurs (10 x 4 UStd) 30 Euro. Träger ist das Katholische Bildungswerk Region Rheinland-Pfalz. Anmeldungen bei der Kursleiterin: Erika.Uber@t-online.de, 01516 5179082.