HAMM – Bei der Schützengesellschaft Hamm ist Svenja Hassel neue Schützenkönigin

Manchmal schreibt das Schützenfest ganz besondere Geschichten: Nachdem ihr Sohn Sam bereits die Bambini-Königswürde errungen hat, krönt nun auch Svenja Hassel ein unvergessliches Schützenfest mit der Königswürde. Damit regieren in diesem Jahr gleich zwei Majestäten aus einer Familie – ein ganz besonderer Moment, der sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Mit dem 238. Schuss fiel schließlich der entscheidende Treffer und die Freude bei Familie, Freunden und Vereinskameraden war riesengroß.

Zu den erfolgreichen Schützen der Trophäenjagd zählen: Krone – Marco Hassel; Zepter – Boris Knautz; Reichsapfel – Heiko Grüttner; Rechter Flügel – H.-J. Bartel; Linker Flügel – Stefan Winkler; Stoß – Frank Becker.